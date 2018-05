Bonjour ,



Non mais sérieusement ce jeu ne fait pas l’unanimité OK , les micro-transactions blabla (ça fait un moment chez DICE ceci dit) , mais même sur une vidéo compressée , c'est une mandale technique monstrueuse .



Qu'est ce que foutent certains autres (gros) studios à sortir des jeux parfois absolument dégueulasses , qui rament et atteignent parfois péniblement le 30 FPS ,

quand on voit le niveau d'optimisation sur un rendu comme ça :











Quand on regarde en détails c'est tout bonnement une maitrise de malade sur tous les plans :



Artistiquement maitrisé , effets dans tous les sens , maps gigantesques , nombres de joueurs abusé , jeux de lumières incroyables , gestion de la physique ,moteur presque totalement interactif ( végétations ) , animations très bonnes et au dessus d'un paquet de jeux (surtout multi) ,textures photo réaliste , occlusion ambiante , sound design de fou furieux , pas un pet d'aliasing , volumétrie , reflets de malade , effet de particules , rendu des fumées , profondeur de champs , profusion de détails et j'en passe .



Et oui mème sur le preset LOW le jeu est beau !





Ça se paye même le luxe d’être en 60 FPS sur console .



J'ai choisi une vidéo PC , pour illustrer leurs travail poussé au maximum , mais allez quoi ,tout ça pour dire qu'on veux un HALO avec ce rendu bordel (tout en conservant ça pâte artistique )



Sont bon ces Suédois !