Selon le compte Twitter de Nintendo of america la nes mini classic, qui a déjà fait le bonheur des spéculateurs en tout genre, sera de nouveau disponible le 29 Juin et ce jusqu'à la fin de l'année, on peut donc tabler sur une date de sortie sur le vieux continent dans les mêmes eaux !



