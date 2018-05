Bonsoir les petits loups,Alors comme vous le savez tous, actuellement nous travaillons d'arrache-pied pour ajouter chaque jour de nouvelles OST (et Dieu sait qu'il y en a un gros paquet). Bientôt elles seront également triées par Console/Série/Type, bref de nombreuses nouvelles playlist les accueilleront.Avec tout cela, deux questions se posent :1. Désireriez-vous un lien pour pouvoir les acquérir directement via la description de la vidéo ?2. Quelles sont les OST à uploader en priorité (et les plus rares).Pour tous ces conseils que nous VOUS demandons, j'ai réalisé une courte vidéo et j'espère que vous prendrez la peine de nous donner un coup de main.---------------------------------------------------------------------Pour les autres voici les OST du jour[videohttp://youtu.be/nYqMNqBrAkM][/video]La Playlist des OST