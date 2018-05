Voici une Annonce autour de l’E3 2018 :Comme l’année dernière et l'autre d'avant, j’organiserai sur une semaine des Concours juste avant l’E3. Voici un petit avant-goût des lots qui seront donc à gagner :Il y aura donc un Concours où il sera possible de gagner une Figurine Totaku à l’effigie du jeu Bloodborne, les jeux Killer Instinct : Definitive Edition et Spleeping Dogs Definitive Edition sur Xbox One, et le jeu Secret of Mana Remake sur Ps4. Pour les autres lots, je garde le suspense, vu j’en dévoilerai plus aucun. Enfin, dernière précision, les Concours auront lieu du 04 au 10 juin 2018…Source : member15179.html