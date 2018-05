Bonsoir tout le monde, ne l'ayant pas vu sur le site je vous poste le lien du dernier scan One Piece , du lourd avec les nouvelles têtes de l'armée révolutionnaire ! https://scantrad.fr/mangas/one-piece/904 Ensuite la colo de la dernière POP de Barbe Blanche ! https://pop-onepiece.blogspot.fr/2018/05/expo-02-edward-newgate-pop-neo-maximum.html Pour finir 3 nouvelles POP ont été annoncées, tout d'abord une nouvelle de Boa Hancock MAX , une de Sanji version wedding et pour finir une figurine de KATAKURI en MAX !! Celle ci va faire plaisir !! Pas de photos malheureusement !

posted the 05/13/2018 at 07:04 PM by lemillion