Le prochain event Overwatch fuite un peu sur la toileCe sera donc Anniversary (comme l an dernier ), à partir du 22 Mai, et un petit skin Chacal a fuitéSympa je trouve, entre les skins pirates de Chopper Torbjörn et celui ci on va pouvoir faire un équipage sur SOTPar contre ce serait bien d'avoir des surprises lors des events et pas un programme calqué d une année sur l autre, je trouve que du coup ça devient un peu routinié