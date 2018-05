Après avoir réalisé de nombreux films mettant à l'honneur (ou pas) la saga Resident Evil, Paul W. S. Anderson s'attaque à une autre franchise de Capcom en réalisant un film centré sur la franchise Monster Hunter. Au vu du réalisateur choisi pour ce film, nous ne sommes pas surpris d'apprendre aujourd'hui que l'actrice vedette de cette première adaptation ne sera autre que Milla Jovovich. Nous apprenons également que ce film au budget de 60 millions de dollars devrait être le premier d'une longue série et qu'il entrera en phase de production dans le courant du mois de septembre. Lors du Festival de Cannes, Martin Moszkowicz, membre du comité exécutif de Constantin qui finance le film à exprimé toute sa confiance à Paul W. S. Anderson.

posted the 05/13/2018 at 02:09 PM by gat