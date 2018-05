Voici une Rumeur autour du jeu Shadows Die Twice :On sait peu de choses sur le prochain projet de From Software. Tout d'abord révélé au cours des Game Awards 2017, le projet a été ensuite très silencieux. Cependant, plus d'informations devraient arriver dans moins d'un mois, car une source affirme que le jeu Shadows Die Twice aura une forte présence à l'E3, même si on ignore dans quelle conférence il sera présenté. De plus, le jeu ne serait en tout cas pas la suite du jeu Bloodborne et n'est pas Dark Souls 4 non plus. Par rapport à son gameplay, il ne serait pas identique à celui de Demon's Souls. Enfin, il se pourrait qu’il s’agisse d’un jeu étroitement liés aux autre Opus de la Saga, à savoir Demon's Soul, Dark Souls et Bloodborne. Pour le moment, le jeu Shadows Die Twice n’a pas de date de sortie et aucun support n’a été annoncé…Source : https://gamerant.com/from-software-game-e3-2018/