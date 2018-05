Salut à tous,Je rédige ce petit article sans prétension pour avoir vos avis.J'envisage d'acheter ces jours-ci une XBox One et je voudrais avoir si il y aune grosse différence entre la XBox One S et la X Box One X?D'autre part, le jeu qui motive ce futur achat est Killer Instinct Definitive Edition... Le jeu me fait de l'oeil depuis bien longtemps car le dernier auquel j'ai joué est l'opus SNES et évidemment l'évolution graphique est forcément énormePar contre, cette Definitive Edition intègre-t-elle tous les DLC sur la galette?Pour finir, je voudrais savoir si il y a des exclus X Box One qui valent clairement le détour.Merci d'avance pour vos retours car ça va être ma 1ère console Microsoft et évidemment je veux éviter les doublons PS4