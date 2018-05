Bonjour a tous , je trouve qu' il y a pas assez d' articles sur le prochain jeu Pokémon sur Switch , j' ai donc décidé de rajouter mon grain de sel et de piquer la place de @Link49 au passage ..... attendez j' ai dit ça a voix haute ? ......



La communication niveau Zéro Absolue a ce sujet par Nintendo stimule l' imagination des fans de Pokémon , et parmi toutes les rumeurs qui circulent sur la toile l'une me semble plus pertinente que les autres , un Remake/Reboot ( appelez ça comme vous voulais ) de Pokémon Rouge et Bleue sorti sur Gameboy ........



Oui je sais ce que vous aller dire " Ah encore la 1 er G , on l' as déjà fait 4 fois et on l' as voit tout le temps , on en as marre " je suis assez d' accord mais je pense que l' idée proposée pourrait rendre ça acceptable en attendant une 8 G : Un Kanto sous les Eaux dans le Futur ! Le Futur ! ( 100 ans apparemment , mais c'est pas sur , on parle aussi de Centaines d' années dans le Futur ! le ....... )



Rien qu' avec ça Imaginez les Possibilités :



- On pourrait explorer 2 Versions de Kanto , la classique ou Red existe , et celle du Futur ! avec pour chacune une histoire différente , des personnages différents , des arènes différentes , voire même des possibilités d' influencer l' Histoire a la Chrono Trigger ou a la Radiant Historia .



- On pourrait utiliser les formes " d' Alola " dans un nouveau contexte , comme un " Ancien " Caninos de Type Feu , et le " Futur " de Type Eau , ou avec Léviator , Insécateur ou Alakazam , même les Starters .



- Pouvoir réutiliser Plongée pour explorer les ruines de l' Ancien Kanto .



- De nouvelles histoires avec les Légendaires qui auraient émergé !



- Voire même un nouveau Gameplay et/ou de nouvelle façons de livrer des combats pokémons !



- Une utilisation des Méga Evolutions différentes dans le Passé et le Futur !



Bref les possibilité sont titanesques , et vous que pensez vous de l' idée d' un Kanto post apocalyptique ? Moi je me suis que c'est un bon moyen pour Gamefreak de gagner ou plutôt perdre du temps pour un Opus 8 G plus révolutionnaire .