Bonjour tout le mondeJ’espère que des connaisseurs en informatique pourront m’aider. Cela concerne l’installation de windows sur la nouvelle machine que j’ai montée récemment.-Western Digital WD Blue, 1 To-Noctua NH-U12S-DDR4 Corsair Vengeance LED, Noir, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15-Western Digital WD Black SSD, 256 Go, M.2 (Type 2280)-EVGA SuperNOVA 750 G3, 750W-Intel Core i7-8700 (3.2 GHz)-Asus ROG STRIX Z370-E GAMING-Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti GAMING, 8 Gomais j’ai des codes erreur qui apparaissent à un certain pourcentage de l’installation.Le code erreur le plus fréquent est 0x8007025D mais j’ai eu aussi les codes erreur 0x80070003 et 0x80070006.J’ai été voir sur plusieurs forum et apparemment pour une carte mère avec un firmware UEFI, il faudrait convertir le ssd en gpt pour installer Windows. C’est ce que j’ai fait mais pourtant les codes erreurs stoppent l’installation à chaque fois.- ESD-USB Toshiba : Une clé usb que j’ai acheté avec la License officielle.- ESD-ISO Lexar : Une autre que j’ai créé avec le logiciel rufus (j’ai téléchargé l’iso de windows 10 sur le site officiel de microsoft).J’ai fait une première tentative avec la clé usb (ESD-USB) que j’ai acheté cela n’a pas marché… code erreur 0x8007025D à 50 % de l’installation.J’ai retenté avec l’autre clé (ESD-ISO) que j’ai créée avec le logiciel rufus : première tentative un écran bleu est apparu juste après avoir lancé la clé usb. Pour la seconde tentative avec cette clé j’ai eu de nouveau le code erreur 0x8007025D à 30 % de l’installation.Je ne sais vraiment plus quoi faire.