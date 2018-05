Voici des Rumeurs autour du jeu Pokemon sur Nintendo Switch :Au cours des derniers mois, il y a eu énormément de rumeurs à propos du jeu Pokémon à venir sur Nintendo Switch. La dernière rumeur d'aujourd'hui vient d'Emily Rogers, qui est l'un des administrateurs du forum ResetERA. Dans un fil de discussion concernant le jeu, Emily Rogers a déclaré: "L'annonce n'est pas si loin". Emily Rogers pense également que le jeu sortira bien cette année et qu'il aura au moins deux versions.De plus, une Rumeur voudrait que le jeu soit bien un Reboot, ou la suite, des jeux Pokémon Version Rouge et Pokémon Version Bleue u, dont les éléments se passeraient à Kanto 100 ans après, dans un ville ravagée par les eaux. Réponse surement à l'E3 2018...Source : https://nintendosoup.com/emily-rogers-pokemon-switch-announcement-not-far-away/

