«Notre porte est toujours ouverte», reconnaît Kamiya sur Twitter>>



Hideki Kamiya , l'un des esprits derrière des jeux comme Bayonetta, Resident Evil, Devil May Cry ou The Wonderful 101 sous le label Platinum Games , a répondu à un fan sur Twitter en disant qu'il serait prêt à travailler avec Microsoft à nouveau . Une affirmation qui pourrait surprendre pour certains, compte tenu du fait que son ambitieux projet Scalebound , l'une des exclusivités les plus prometteuses de l'écosystème Xbox One - Windows 10 - ait été annulé début 2017 .





"Notre porte est toujours ouverte", a répondu Kamiya. Un message bref et encourageant pour un futur partenariat entre microsoft et plaitinum games. Microsoft serait-il prêt à essayer de nouveau? Aurions-nous quelque chose de similaire à Scalebound cette fois, ou serait-ce quelque chose de complètement différent? Le temps nous le dira. Pour l'instant, les fans de Xbox One espèrent voir un portage de NieR: Automata sur leur console



https://www.3djuegos.com/noticias-ver/181461/tras-scalebound-platinum-no-descarta-trabajar-de-nuevo-con/