Voici une Information concernant la Xbox One :Il y a quelques jours, Electronic Arts a fourni quelques estimations sur la performance de la Ps4 et la Xbox One au 31 décembre 2018, avec notamment une très mauvaise performance en termes de ventes pour cette dernière, puisque selon EA, Microsoft a en effet vendu seulement 29,4 millions de Xbox One, ce qui est un chiffre très bas. Parlant à Variety, un représentant de Microsoft a rectifié cette estimation, même si elle provient d'un partenaire très proche tel qu'Electronic Arts, et les a qualifiés d’inexactes. En ajoutant que le but de Microsoft est d’offrir d'expériences de jeu incroyables aux joueurs sur tous les appareils et l'engagement est notre mesure de progrès. Pas de chiffre cependant…Source : https://www.gamepur.com/news/28997-xbox-one-30-million-sale-estimate-not-correct.html