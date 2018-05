On June 9th, Splatoon 2’s biggest mystery will be revealed!



The one clue we have is this mysterious emblem. This mysterious emblem establishes the surfacing of a top secret Splatoon 2 project! Check out our site and Twitter on the 9th to find out what it is!

De part des sources japonaises, l'information peut parfois être mal interprétée dû à un manque de traduction par exemple. C'est le cas de l'information du 10 mai. Le magazine Weekly Jump aurait indiqué que le 9 juin prochaine une nouvelle sur Splatoon 2 "va choquer le monde". Puis un certain site web espagnol a alors contacté Nintendo qui aurait alors qualifié l'information de "rumeur sans fondement".Pourtant, c'est bien une information officielle. Premièrement, contrairement à ce qui a été rapporté ici par exemple , ce ne fut pas dans le Weekly Jump que l'information a été divulgué mais dans le CoroCoro.Et nous avons même un teaser sous la forme d'un mystérieux icône (cf scan).Et on est quasi-certain que ça n'a aucun rapport avec l'Octo Expansion.