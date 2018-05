Premièrement Devolver Digital a lancé les précommandes pour Fork Parker’s Crunch Out, un soft de mini-jeux ou vous jouez un patron sadique.A noter que toutes l'argent recolté par les ventes iront a une association et qu'une version avec ecran est aussi dispo a bien plus cher.Malheureusement pas encore de video de gameplay.Ensuite un nouveau jeu sur Super Famicom est en developpement, un certain TACO.On ne sait pas si l'auteur prévoit de le sortir en cartouche, mais tout ce que l'ont sait c'est qu'il s'agira d'un petit jeu ou vous jouer une sorte de fille poulpe qui tente de voler des poissons a des chats dans des niveaux fermés.Pour finir Columbus Circle a balancé quelques screens de la reedition du jeu d'action Majyuoh sur SFC qui aura le droit a sa boite d'origine, un manuel (le meme que l'original ?) et a une cartouche noire (mais sans vis comme pour Shubibinman Zero).Sortie prevue le 24 Mai.