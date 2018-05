Voici une Information concernant la Saga Devil May Cry :Hier, une rumeur voulait que le jeu soit dévoilé lors de la Conférence Sony. Aujourd'hui, le présentateur de la série, Son of Sparda, a confirmé que le jeu sera bien présenté lors de la Conférence Sony lors du prochain E3. Reste à voir s’il sera exclusif ou non à la Ps4…Source : https://www.true-gaming.net/home/369065/