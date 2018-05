Ce n'est pas la première fois que la rumeur d'une possible série télé sur la licence Resident Evil fait son apparition sur Internet. Mais cette fois, ça se précise !Lors d'un entretien au journal VARIETY en plein festival de Cannes, à propos du prochain tournage du film "Monster Hunter" qui démarrera en septembre 2018, Martin Moszkowicz a déclaré que Constantin Films travaille toujours "de façon créative" sur le redémarrage de la licence RESIDENT EVIL à l'écran, ajoutant que"Il a fait 6 films, ayant rapporté 1,2 milliard de dollars et a consacré 10 années de travail à cette licence. Il a estimé qu'il était temps pour lui de passer à autre chose" a déclaré Moszkowicz.Aimeriez-vous avoir une série sur cette saga vidéoludique ?

posted the 05/12/2018 at 02:37 PM by clad80