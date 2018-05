Bonjour,J'ai pu récupérer 2 codes pour la distribution actuellement en cours. Ils concernent respectivement Xerneas pour les versions Lune (niv.60) et Ultra Lune (niv.100) et Yveltal pour les versions Soleil (niv.60) et Ultra Soleil (niv.100). Vous pourrez trouver toutes les infos sur ces distributions dans le lien plus bas.Comme d'habitude vous laissez un petit commentaire pour dire que vous participez et j'effectuerais un tirage au sort d'ici ce soir (au plus tard demain matin). Vous serez automatiquement prévenu une fois les résultats dévoilés.A vous de jouer.