For every Monster, there is a Hero. An ordinary man in a dead end job discovers that he is actually the descendant of an ancient hero. He must travel to a mystical world to train to become a Monster Hunter, before the mythical creatures from that world destroy ours.

Variety a rapporté vendredi que l'adaptation cinématographique live action de la franchise Monster Hunter de CAPCOM, avec au casting Milla Jovovich (Resident Evil), entrera en production en septembre.Le film a un budget d'environ 60 millions de dollars et le tournera aura lieu dans les alentors de la ville Le Cap en Afrique du Sud.Concernant le financement du film, Constantin Film a déclaré qu'il était dans "les dernières étapes de la négociation" afin de s'associer avec "une grande entreprise" au Japon, et une autre en Chine.Martin Moszkowicz, président du comité de direction de Constantin Film, a déclaré à Cannes que Constantin Film planifiait le projet en tant que série de films, ajoutant: «nous sommes dans le secteur de la création de franchisse». (we are in the business of brand creation)Pour rappel, Constantin Film a produit les six films de la franchise Resident Evil avec Paul WS Anderson en réalisateur. C'est d'ailleur ce dernier qui réalisera le film Monster Hunter. Le producteur est Jeremy Bolt.Impact Pictures a publié une image de concept pour le film en novembre 2016, montrant un dragon à l'aéroport international de Los Angeles.Voici le synopsis :