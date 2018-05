OST-Musique

Bonjour à tous, si je fais cet article, c'est parce que je m'ennuie comme pas possible et je me suis dit:"Voyons voir les gouts des gens en terme d'ost et de musique"Je vais donc partager ce que je préfère en OST dans les jeux vidéos et les animés ainsi que mes musiques préférés.Je vais donc commencer avec les OST de jeux que je préfère et qui m'ont fait vibrer.On va donc commencer avec ce que je préfère...L'ost de Nier (le premier):Il y aussi la chanson de Devola et de Popola que j'adore mais si je pars comme ça, c'est un article de 3Km de long que je risque de produire...L'ost de la série des Jak And Daxter, ma licence favorite...Le nombre d'heure que j'ai passé sur cette série.J'aimerais tellement que ce duo revienne...C'est un peu mon enfance.En vrai, on peut pas dire que l'ost soit top à écouter comme ça mais dans le jeu(C'est surtout sentimental là ).La bande son de Metal Gear Solid (tous les MGS)Je me souviens quand j'écoutais cet intro en boucle et puis qu'un jour ma soeur et arrivé pour me sortir:"Genre toi t'aimes ça, ça fait vieux...Va écouter du rap bouffon."Le seul truc que j'ai fait c'est la regarder en mode...Tu te fous de ma gueule...Mais j'ai préféré ignoré cette jeune ignorante qui bouffe que du rap et qui parle comme une wesh wesh.J'ai vraiment fait un choix par contre, il y en a trop... pour cette série qui possède une OST vraiment magistrale ! (du genre Way To fall à la fin de MGS3).Maintenant on passe sur Final Fantasy X avec To zanarkand que je détestais au début...Puis que j'ai commencé a aimer...Ensuite ma préféré du premier FFX Wandering Flame:L'ost de FFX est tellement magnifique, il donne une ambiance au jeu et pourrait vous faire pleurer...J'ai aussi aimé une partie de l'ost de FFX-2:Je trouve cette introduction magnifique.Bon alors pour le prochain, j'ai jamais joué au jeu mais je surkiffe bien la musique :')Pareil pour celui-ci sauf que je possède le jeu mais sur Steam xDEnsuite The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time:Une OST en béton, je l'adore(surtout les musiques à l'ocarina).J'adore énormément la dernière.Ensuite FFIX, je vais en mettre une seule par contre :')En vrai, j'ai pas envie de chercher mes préférés du coup, j'ai mis une de celle que j'ai retenu mais l'ost de ce jeu est magnifique...Tout comme le jeu en lui même qui est magiqueY a aussi les Kingdom Hearts bon je sais que c'est aussi l'introduction du 1 mais ayant commencé par BBS que j'ai pas terminé (ma psp ayant laché avant...Console de merde, fiabilité de merde. J'en ai eu 6...même si la dernière à tenu plus longtemps que les 5 premières... )(Par ailleurs, j'ai commencé KH 1 sur ps4 et franchement j'aime et j'aime pas c'est spécial :') )La musique de FlatOut 2 en introduction (Rob Zombi Demon Speeding)...Je me souviens cette zick me faisait de l'effet quand j'étais plus jeune !En vrai, y a encore tellement d'ost dans les jeux vidéos que je veux mettre...Mais si je continue, ça n'en finira pas !Donc nous passons dans la partie animés :Mentions spécial pour celui ci-dessus, qui doit être fait par les mêmes personnes que ceux qui font l'ost de Nier.Jamais mettre la musique ci-dessus quand vous conduisez...Sérieux si il y a une série de virage c'est risqué de prendre un sérieux procès !Bon passons coté musique, (j'pense diviser mon article en plusieurs)Et cette musique qui est magnifique :Les musiques de Gorillaz aussi sont magnifiquesEt j'aime aussi çaEt ça aussi !Après il y a plein d'ost, musique etc que j'ai pas parlé (genre l'ost de Clannad, Canaan, des films Berserk ou même jeu, etc)