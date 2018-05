Mon état après le générique de fin de ce magnifique jeu que j'ai pécho en promo sur le store (7 euros).Déjà que j'ai flippé comme jamais avec les chiens et les passages aquatiques mais alors la fin c'est vraiment space de chez space.Mention spéciale a la bande sonore du jeu ultra discrète et énigmatique qui est juste parfaite.Sublime du début à la fin, dommage que ce soit trop court. :/Teaser du jeu :

Who likes this ?

posted the 05/12/2018 at 12:22 PM by marchand2sable