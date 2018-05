Voici une Information autour du jeu The Last of Us Part II :Naughty Dog déclare sur Twitter qu’ils sont impatients d’en dévoiler plus sur leur futur jeu :Cela fait près d'un an et demi que Naughty Dog a révélé le jeu The Last of Us Part II, et depuis ce temps, le développeur a parlé de l'histoire, du cadre et des changements à aborder. Mais ce que Naughty Dog n'a pas encore fait, c'est de dévoiler du gameplay. Cela devrait changer avec l'E3 2018, car Naughty Dog a confirmé que le jeu The Last of Us Part II fera partie de la conférence de presse Sony. Le développeur a fait l'annonce vendredi après-midi, après que Sony ait confirmé la date et l'heure de son spectacle E3 2018. Il est possible que Naughty Dog ne révèle qu'une bande-annonce en CGI, mais après deux révélations de ce genre, les joueurs doivent être impatients de voir un peu de gameplay. Et si le jeu devait sortir en 2019, potentiellement avant l'été prochain, alors c'est l'une des seules occasions pour Naughty Dog de montrer comment tourner le jeu...Source : https://gamerant.com/last-of-us-2-e3-2018-sony/