Dans un mois, nous serons en plein E3 et Sony Interactive Entertainment a annoncé hier la date et l'heure de sa conférence de presse. En parallèle, le président de la division américaine a annoncé la couleur de cette présentation.



Shawn Layden a effectivement pris la parole au sein du dernier PlayStation Blogcast, et a indiqué, comme nous vous l'expliquions plus tôt, que les jeux Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spider-Man et The Last of Us Part II feront l'objet de cet événement. La présentation promet d'être un peu différente de d'habitude (ce qui rappelle les propos de Microsoft) : "nous avons de superbes contenus, des nouvelles fantastiques, je pense que tout le monde en sera ravi ; et nous allons faire cela sous un autre angle".



Layden indique également que Sony ne compte pas montrer de nouveau matériel lors de cet E3, qu'il s'agisse d'une machine (ce qui était effectivement pressenti pour plus tard) ou d'un périphérique. Il semble que l'entreprise compte principalement prendre le temps de nous parler des quatre blockbusters annoncés.