Voici une Information concernant le jeu Days Gone :GameInformer dévoile une nouvelle vidéo :Elle se focalise sur les événements qui se déroulent après le camp de Copeland. Il y a beaucoup à faire, y compris de l'exploration, du nettoyage de quelques camps plus petits et de beaucoup de monstres infectés. Pour rappel, le jeu sortira l'année prochaine...Source : http://www.gameinformer.com/b/features/archive/2018/05/11/new-gameplay-today-days-gone.aspx