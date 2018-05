Tout comme certains films à Hollywood, les blockbusters de l'industrie vidéoludique coûtent très cher à réaliser. Si des grands noms tels que Destiny, Grand Theft Auto V ou encore Call of Duty : Modern Warfare 2 figurent dans le top des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo avec plus de 200 millions de dollars de budget, on peut évidemment parler de "gros AAA" pour moins que cela.



C'est aujourd'hui le coût de Shadow of The Tomb Raider qui a été dévoilé par Eidos Montréal. Selon le patron du studio interviewé par GamesIndustry, le développement en lui-même aurait coûté entre 75 et 100 millions de dollars, tandis que le marketing, la communication et les nombreux autres postes de dépense propres à une telle oeuvre ajoutent environ 35 millions à la facture. Un budget qui peut paraître surréaliste, mais qui ne l'est pas tant que cela lorsque l'on pense qu'il a fallu payer des centaines d'employés aux compétences exigeant une certaine rétribution pendant plusieurs années. Et même si nous n'aurons pas de chiffre précis, David Anfossi, le boss du studio, estime qu'il s'agit de la plus grosse équipe de Square Enix avec plus de 500 employés. Espérons donc que cet investissement vaudra le coup, chose dont semblait douter Epyon lors de son dernier aperçu.