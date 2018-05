Le jeu Stories The path of destinies est disponible gratuitement pendant une durée limitée sur STEAM.Et il y a aussi un autre jeu sur Humble Bundle qui est gratuit "The Flame in the Flood" :Ainsi que la possibilité de récupérer un autre jeu en se connectant pendant 5 jours d'affilés sur le Store d'Humble Bundle qui est Whispering Willows.