Depuis le démarrage du coverage de Game Informer, j'ai remarqué de plus en plus de commentaires très négatifs au sujet de Days Gone, beaucoup le comparant injustement à The Last of Us 2 - alors qu'on a vu aucune image, et qu'il ne s'agit pas du tout du même genre de jeu.



Perso, c'est un jeu que j'attends depuis son annonce en 2016. Sur IGN, il est dans mon top attente de 2017, puis de 2018, et le sera sans doute encore en 2019.



De ce que j'ai vu et lu du coverage de Game Informer, ça a l'air vraiment très cool en terme de fonctionnalités. Certes, ça reprend des bases des jeux à monde ouvert moyens, mais c'est justement parce que c'est un jeu en monde ouvert, et qu'il y a des bases auxquelles on ne peut pas couper. En plus de cela, il y a de très bonnes idées a priori, les choix à réaliser qui peuvent changer l'avis des PNJ envers le héros, le héros qui a l'air d'être charismatique...



L'ambiance visuelle et sonore est aussi l'un des gros point fort que j'ai retenu de l'heure de jeu diffusée par Game Informer - le jeu étant encore en Alpha, c'est très prometteur.



Bref, contrairement à beaucoup - si on met de côté les trolls Xbox qui ont encore du mal à reconnaître que State of Decay 2 s'annonce moyen, ET JE SUIS UN JOUEUR XBOX A LA BASE, les fans Sony ont visiblement beaucoup moins de hype qu'en 2016/2017, ne jurant que par The Last of Us 2. C'est une suite, face à une licence originale, pourquoi tant de haine ? :-/