Voici une Information autour du Studio Naughty Dog :Un autre chapitre sur l'accusation de harcèlement sexuel faite par un ancien employé de Naughty Dog vient d'être lancé. A la fin du mois d'octobre de l'année dernière, l'ancien artiste de Naughty Dog, David Ballard, a affirmé avoir été harcelé sexuellement alors qu'il travaillait. Une déclaration de Naughty Dog a rapidement réfuté cette acusation, affirmant qu'après une enquête interne, aucune preuve de ce type n'est apparue. Quelques jours plus tard, la journaliste Megan Farokhmanesh a également déclaré qu'un développeur de chez Naughty Dog avait agi de façon inappropriée envers elle. Finalement, ça s'est arrété là autour de cette affaire. Cependant, David Ballard, qui travaille maintenant en tant que Game Designer à Giant Squid, le studio derrière ABZÛ, n'a pas vraiment estimé que justice avait été faite et a déclaré sur Twitter : "Ça fait 2 ans et demi que j'ai été harcelé sexuellement en travaillant chez Naughty Dog. Et 2 ans et 2 mois depuis que j'ai dit au RH de Sony que j'avais été harcelé sexuellement."Jusque là, aucun nom n'était tombé. Sauf qu'il ajoute : "Il s'appelle Robert Cogburn. L'ancien co-président de Naughty Dog, Christophe Balestra, m'a accusé de vouloir congédier Robert quand je lui ai dit que je ne pouvais plus travailler avec lui. Le RH Heather Zavadil de Sony était présent."Pour rappel, Robert Cogburn a travaillé sur les jeux Uncharted 2 : Among Thieves, Uncharted 3 : Drake's Deception, The Last of US et son DLC Left Behind, et a été Lead Designer sur le mode multijoueur du jeu Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy. Le 28 janvier dernier, il avait annoncé avoir quitté Naughty Dog pour un rôle non spécifié chez Wonderstorm, une start-up travaillant sur une série animée Netflix Original ainsi qu'un jeu dans le même monde...Source : https://wccftech.com/uncharted-4-designer-robert-cogburn/