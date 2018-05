Voici une Information autour de la Ps4 :Il semblerait que Sony n'ait pas une conférence traditionnelle cette année. Elle aura lieu le lundi 11 juin et se focalisera sur les jeux Death Stranding, Ghosts of Tsushima, Spider-Man et The Last of Us Part II, en plus de quelques annonces d'éditeur-tiers, en mettant en avant des titres indies. Enfin, il n'y aurait aucune annonce de nouvelle console, donc pas de Ps5...Source : https://www.resetera.com/threads/first-playstation-2018-e3-showcase-details-ds-got-sm-tlou2.41832/