Juste pour vous prévenir que Inside est a 7,99 euros sur le store, ce prix est uniquement valable du 25/04 au 24/05.Malgré mon 100% sur Limbo et les très bons retours de la presse et des joueurs, je me suis jamais laissé séduire par ce jeu, mais quel terrible erreur...Il m'a suffi de faire les 15 premières minutes du jeu (la démo) pour plonger dans un monde d'épouvante où le moindre bruit vous fait courir à toute vitesse.Tout comme Limbo, je sais pas pourquoi mais je ressens un gros coup de stress lors de certains passages, c'est peut-être dû a la musique très spéciale qui fait quelque chose ou a l'ambiance assez dérangeante.Bref un gros kiff pour l'instant, je vais attendre le soir quand même pour continuer la fuite vers ce monde inquiétant à l'ambiance unique.Le bundle Limbo + Inside est a 10 euros en ce moment