Julien Chièze dit des trucs sur la Switch de la faille de sécurité de la Tegra en passant par la refonte de cette dernière puis en évoquant l'abonnement payant et le prochain Zelda tel un voyageur du turfu.... tel Nostragamus

posted the 05/11/2018 at 01:19 PM by hijikatamayora13