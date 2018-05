ça fait maintenant plusieurs années qu'on entends des rumeurs sur le retours de Battletoads on a eu quelques indices, des datamines, le T-Shirt de Phil Spencer, Rash en Guest dans Killer Instinct et sur le profil Artstation de Sam Chester un employé de Rare il a publié un récent model de Rash en 3D ( c'est le même utilisé pour l'illustration de la Rare Replay )On voit ici que Rash est un des personnages le plus remis au goût du jour avec une belle visibilitéAlors ? possible retours des grenouilles pour un BTA 3D frénétique ? B)