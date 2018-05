L'enjeu des conférences E3 pour les éditeurs est d'avoir le plaisir de créer l'événement en révélant des projets qui surprendront l'auditoire. C'est ce que Bethesda, dont le calendrier 2018/2019 ne demande actuellement qu'à se remplir, a prévu de faire dans le cadre de son show du lundi 11 juin à 3h30. La présence de Rage 2 dans les rayons de Walmart a d'abord suscité une réaction pleine d'ironie de la part du compte Twitter de la franchise, réveillé pour l'occasion. Une moquerie relayée par le compte officiel de Bethesda ainsi que par Pete Hines, le directeur de la communication du groupe. Autant de réactions que chacun est libre d'interpréter comme il l'entend, même s'il est difficile de ne pas y voir un moyen d'affronter la brûlure de la fuite en y faisant face avec une posture pleine de second degré. Interpellé dans la foulée par un internaute qui lui demande la date de sortie du prochain Doom, Pete Hines offre la réponse suivante : "Allez acheter une boule magique 8 à Wal-Mart et demandez-lui".

posted the 05/11/2018 at 08:49 AM