Voici une Information autour de la Nintendo Switch :VgChartz a mis le Top à dater du 17 mars 2018. Le jeu Kirby Star Allies serait premier. Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch aurait dépassé les 7 millions et Mario Kart 8 Deluxe continuerait de très bien se vendre.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première en dépassant les 77 millions et la Nintendo Switch la suivrait, avec 2 millions de différence avec les chiffres de Nintendo qui se terminent deux semaines plus tard, le 31 mars donc...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43163/Global/