Apres Gunvolt d'Azure Striker Gunvolt, Quote de Cave Story et Isaac de The Binding of Isaac, voici que Shovel Knight (un habitué du guest) arrive dans Blade Strangers le jeu de baston édité par Nicalis et developpé par Saizensen regroupant principalement des persos des licenses de ce studio, a savoir Codes Princess et de Sayonara Umihara Kawase.Autant dire que si le jeu n'avait pas grand chose d'attirant jusqu'a present, l'annonce de ces guests risquent d'apporter de la lumiere au titre qui sortira cet été sur PS4, PC et Switch avec une version physique pour cette derniere.