Le rendez-vous est pris, Microsoft nous donne rendez-vous le 17 mai 00 h 30 pour la troisième émission d’Inside Xbox. Au programme de cet épisode, on nous promet des tonnes de nouvelles infos et du gameplay exclusif. Cinq titres très attendus seront mis en avant, reste à savoir lesquels ? Le show devrait également mettre l’accent sur State of Decay 2 dont la sortie est fixée au 22 mai.



Le même tapage marketing devrait être mise en place autour à l'instar de Sea of Thieves durant la première émission et on en apprendra probablement plus sur State of Decay 2 avec des interviews des équipes d'Undead Labs. Au passage vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions via Twitter en utilisant le hashtag #InsideXbox.



L'émission nous proposera également de suivre un Escape Game avec des influenceurs et Xbox On à travers un inspiré de State Of Decay, on nous promet d’autres surprises au cours de la soirée. Comme à l’accoutumée on pourra suivre le show via Mixer, Twitch, Facebook et Twitter.