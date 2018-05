Tests

God of War

Voilà, le platine reçu, je vous livre mes impressions sur le dernier de Santa Monica Studio.Mais avant cela, si vous êtes fan absolu de GoW, que vous pensez que le jeu mérite minimum 10/10 ou encore simple fanboy Sony qui estime que tout jeu sorti sur console Playstation doit être adulé tel un dieu... et encore plus celui-ci... Fuyez! Nul louange ne sera proférée sans mérite......Encore là? Cessez de vous mentir à vous mêmes, allez... ouste!Bon, pour ceux qui sont encore là, on peut continuer.HISTOIRE :Kratos, soldat sparte, après avoir défoncer la moitié des dieux de l'Olympe, coule des jours paisibles à Midgar, pour essayer d'oublier son passé sanglant.A la mort de sa femme, il reprend l'entrainement de son fil qu'il connait que peu (étant peu présent avec les siens) pour qu'il puisse le suivre durant le voyage pour disperser les cendres de sa défunte femme au plus haut sommet de Midgar.Le voyage est précipité dans l'urgence quand un étranger se montre devant leur maison.Bon, après ça, je risque de spoiler.Perso, j'ai apprécié l'histoire de ce God of War. Outre le scénario, on suit la relation entre Kratos et son fils, Atreus tandis que Mimir, nous contes les histoires et faits sur les 9 royaumes et ceux qui les peuplent.La fin, forcément débouche sur une suite avec un twist. Du coup, on a envie de savoir vers où ils se dirigent avec cette histoire.Ce qui m'a gêné, c'est Atreus... dont la place est tout à fait légitime dans l'histoire mais qui n'arrête pas de se plaindre pendant la moitié du jeu et qui se la joue dans la 3ème partie du jeu après une certaine révélation... et qui devient supportable que vers la fin du jeu.On a juste envie de le butter soit même de la manière la plus brutale possible...GAMEPLAY :On se retrouve avec un jeu moins bourrin, moins actions que dans les précédents GoW.L'arme principale de Kratos change... Et oui, avant d'être le protagoniste de son propre jeu, Kratos à fait un détour dans Infinity War et a volé la Stormbreaker de Thor... :PDu coup, on se retrouve avec une hache qui à la faculté de geler ses ennemis et de revenir dans les mains de son lanceur... (pour peu que celui-ci en soit digne... ou est-ce une autre arme...? )Bref, le gameplay prend en profondeur car il est possible de jouer avec les subtilités qu'offre une telle arme par rapport à ses anciennes lames.On se prend aussi du craft de base. Qui veut dire qu'il faut parfois grinder un lieu pour récupérer le stuff nécessaire à la fabrication des armes et armures.Le côté moins sympa est la relative lenteur de Kratos. Il faut faire attention aux attaques que l'on décoche car il n'est pas rare de se faire contrer.Les esquives sont aussi moins efficaces et il est parfois plus judicieux de parer avec le bouclier plutôt que de faire une roulade. D'ailleurs, le bouclier permet de renvoyer les projectiles ennemis à l'envoyeur ou autre ennemis à proximité.Du coup, j'ai trouvé le fun moins immédiat. Contrôler Kratos est plus laborieux que contrôler Aloy par exemple.On se rend surtout compte lorsqu'on joue dans une difficulté plus élevée.Où là, Kratos meurt en 2 - 3coups. Si dans Dark Souls, la difficulté est assez bien équilibrée par rapport au gameplay, je trouve cela moins réussi dans ce God of War. (d'ailleurs il est possible de jouer avec les contrôles façon Dark Souls avec les attaques sur les gâchettes)Autre point négatif, selon moi, Kratos est dans l'incapacité de changer l'angle d'attaque lorsqu'il réalise un combo.Donc, si votre ennemis s'est décalé, vous devez interrompre l'action et vous rediriger vers l'ennemi car il n'est pas possible d'appuyer sur la gauche/droite pour que celui-ci rectifie l'angle.(ce qui était possible dans les précédents GoW)Pour le reste, il y a pas mal de collectibles a récupérer, trésors à déterrer sans que ça tourne à la rallonge du temps de jeu comme dans un Assassin's Creed et ses 200 plumes à récupérer.Autre petit point qui n'est négatif mais que j'ai trouvé dommage, c'est les fatalité... autant elles sont brutales et classes, autant elles manquent de variété.Chaque ennemis (à quelques exceptions près) n'ont qu'une fatalité. Là où Ryse procurait un réel plaisir à nous faire découvrir pas mal de finish moves, ce GoW en manque cruellement.Pour ce qui est de la navigation dans les menus, là, on est pas dans le super super...On navigue avec L2/R2, les flèches directionnelles, le stick analogique, y des sous menus dans les menus... bof.Même après 40heures de jeu, le menu reste peu instinctif. Peu beaucoup mieux faire!!Côté animation, bah c'est un AAA... Donc, forcément, tout est cohérent et réaliste.Les musiques collent bien à l'action, aux lieux visités.Et petit plus, la VF est de qualitay... Ce qui est franchement super rarissime dans un jeu vidéo.RÉALISATION :Bon, là y a pas grand chose à dire à part que c'est grandiose.On est en face du plus beau jeu PS4. Les décors sont magnifiques, les textures même sur une PS4 slim sont super détaillées, le jeu est super fluide quasi tout le temps.Les personnages sont super bien modélisés (a part le visage de Freya...)Midgar fourmille de détails. (saufs certains mondes)Et là aussi, on passe pas mal de temps à contempler le travail réalisé sur ce jeu.A écouter Mimir approfondir notre méconnaissance de la mythologie nordique. (pour peu qu'ils ne déforment pas trop)On a droit à des cutscenes épiques. (Kratos retourne le ****** à main nues, quand il monte sur le dos du ******, etc...)Mais si Midgar et Alfheim s'en sortent bien, d'autres mondes n'ont pas reçu autant d'attention.Niflheim par exemple, est un stage dont la configuration change à chaque fois qu'on n'y entre.Il n'a que très peu d'intérêt à part le grind de brumes. Élément qui sert au craft.D'autres mondes sont aussi plus là pour apporter des sections de défi qu'un réel intérêt narratif.En résumé,Un reboot réussi. En résumé,Un reboot réussi. Quelques trucs à améliorer mais dans au final le jeu est une réussite.Le gameplay est un poil rigide, surtout quand on sait qui on contrôle mais la subtilité de la Hache Leviathan et du bouclier apportent un plus et la richesse visuelle et narrative font qu'on s'ennuie pas du début à la fin.+ Graphismes sublimes+ La violence+ Richesse (mythologie nordique, le monde, collectibles, etc...)+ Mise en scène+ VF réussie (pour les anglophobe)- On a envie de tuer Atreus durant les 3/4 du jeu.- Navigation dans les menus pas très instinctive- Lenteur générale de Kratos- Certains mondes dispensables (Niflheim, ...)