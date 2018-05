Après 6 mois dans le flou total (qui n'ont pas aidé à accélérer la production de la saison 4 du show), Adultes Swim (la chaîne) et Justin Roiland (le créateur) ont conclu leurs négociations et la série est officiellement renouvelé non pas pour une saison, mais 70 épisodes.



Si la série continue son rythme de 10 épisodes par an, cela signifie qu'elle aura 10 saisons.



Il est possible aussi que ce contrat de longue durée soit une manière pour la chaîne de s'assurer un rythme plus régulier d'une saison par an pour la série.



Bref préparez vous à bouffer du Rick and Morty jusqu'en 2026 minimum.