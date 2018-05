Salut à tous,Le contenu du jour commence avec le retour d'un genre (et il y en aura deux ce mois-ci), le TennisAO International Tennis sur Xbox One XCela fait de nombreuses années que nous attendons un jeu de Tennis de qualité !Après les glorieuses années Top Spin, plus personne n'avait donné sa chance à la discipline.Voici maintenant que Big Ant propose AO International Tennis (AO = Australian Open) avec Rafael Nadal comme égérie. Tout cela sera t'il suffisant ?AO International Tennis est disponible sur Xbox One, PC & Playstation 4.-------------------------------------------------------Les OST du jour c'est du 100% SEGA avec :Jet Set Radio Future :Jet Set Radio Future (Unreleased Tracks) :Sega Rally 2 :Pour les autres OST c'est toujours ici que cela se passe :Et pour suivre c'est par là :