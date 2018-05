Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :La mise à jour déployée hier permet entre autres, d'aggrandir la taille du texte, comme illustré ci-dessus et ci-dessous.De quoi améliorer le confort des joueurs...Source : http://gearnuke.com/god-of-war-ps4-text-size-comparison/

God of War

posted the 05/10/2018 at 04:06 PM by link49