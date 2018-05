Vous aimez les rumeurs ? En voici une qui concerne le DLC à venir sur Xenoblade Chronicles 2. Issue de 4chan et relayée sur ResetEra, apparemment des dataminers auraient trouvé quelques informations liées à la grosse partie "Histoire" à venir cette fin d'année ainsi que sur les Lames rares.Donc vous êtes averti, on entre dans un potentiel territoire "spoiler". Je vous laisse donc juger de la véracité de cette rumeur.> ça renverrait l'histoire du DLC 500 ans avant l'histoire de Rex.> J'y crois pas tellement, étant donné qu'on a un flashback où Addam et Lora se battent avec leur Lames.> Donc possiblement un gameplay repris du premier Xenoblade sur Wii avec 7 compétences utilisables en combat.> Donc lien direct avec les Xenosaga confirmé ? Ça me parait étrange étant donné que la licence appartient toujours à Bandai-Namco, mais on est pas à l'abri que Nintendo est quelque chose à avoir aussi (cf le cas de la licence Bayonetta de Sega).Enfin, d'après les dataminers, 2 Lames seraient Shulk et Fiora du premier Xenoblade. Shulk aurait la Monado.[UP] Je vois sur ResetEra la liste des boss du mode Challenge qui devrait arriver cette été, la voici :Level 150 Gogol (possibly the third "legendary Gogol" mentioned in one of the Challenge Mode missions)Level 140 Cloud Sea King Ken (possibly the enraged red version you fight in one of the Challenge Mode missions)Level 125 Nameless Sentinel, an Artifice Colossus unique monsterLevel 120 Rosa (Ω Sakura in Japanese)Level 115 Garlus General from a Challenge Mode mission where the Garlux, Igna, and Tirkin tribes join forces.Level 115 GogolLevel 113 Igna General from that Challenge Mode missionLevel 112 Ardainian Citadel, a unique monster for those big weaponized Titans used in Mor ArdainLevel 110 "Gyario", a Sovereign enemy ("Watcher" enemy like Arek)Level 110 Tirkin General from that Challenge Mode missionLevel 108 Venal Igna, a mounted IgnaLevel 108 Runaway Train Bool, now with a BladeLevel 108 Ardainian Fighter, a unique monster for those Titan gunship enemies used in Mor ArdainLevel 106 blue AligoLevel 106 "Gyario" Sovereign enemy ("Buster" enemy like Gerolf that spawns Familions)Level 106 Ahaid GarlusLevel 106 Atrocious Hermes, now with a BladeLevel 105 Fiar GarlusLevel 104 Zext GarlusLevel 104 Wall Igna (sword Igna)Level 103 Jenth GarlusLevel 102 Duel Igna (Igna with two swords)Level 102 GogolLevel 102 "Gyario" (debug name is "Vacuum Cleaner" which doesn't correspond with other Sovereigns)Level 102 blue CrustipLevel 101 Telen Igna (flute Igna)Level 100 Shield Tirkin (sword Tirkin)Level 100 Rosa ("Mini Sakura"), of which there are threeLevel 100 Skyfist RemingtonLevel 100 Archer IgnaLevel 100 Regodos Totem