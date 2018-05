Play-Asia et EastasiaSoft sortiront le 17 Mai une version physique sur PS4 et Vita limité a 3000 exemplaires chacun de Reverie, le Zelda-like aux airs d'Earthbound de Rainbite.Cette edition contiendra le jeu, un manuel (oui c'est collector maintenant), l'OST et une carte du monde.Pas de prix mais cela devrait tourner autour des 30 dollars.