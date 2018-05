Le Xbox Game Pass, le service de "location" de jeux de Microsoft, évolue chaque mois, parfois dans le bon sens... et parfois, dans l'autre sens. C'est notamment le cas ce mois-ci puisqu'au 31 mai prochain, 21 jeux vont disparaître du catalogue.



À la manière de Netflix, le catalogue du Xbox Game Pass change un peu plus chaque fois et au gré des contrats et des accords, il se remplume ou à l'inverse, il perd du poids. Mai 2018 est placé sous le signe de l'anorexie, malheureusement, puisque ce ne sont pas moins de 21 jeux qui vont quitter le catalogue du Game Pass. Il s'agit principalement de jeux Xbox 360, mais il y a dans le cas quelques très bons jeux, et forcément, les abonnés qui espéraient pouvoir en profiter seront un peu déçus.



JEUX XBOX ONE



Blood Bowl II

Defense Grid 2





JEUX XBOX 360



Age of Booty

Bionic Commando Rearmed 2

Bioshock

Bioshock 2

Bioshock Infinite

Borderlands

Bound by Flame

de Blob 2

Dead Rising 2 : Case Zero

Dig Dug

Final Fight : Double Impact

Neo Geo Battle Coliseum

Operation Flashpoint : Dragon Rising

Pac-Man Championship Edition DX

Sacred 3

SEGA Vintage Collection : Alex Kidd & Co.

SEGA Vintage Collection : Golden Axe

SoulCalibur HD

XCOM : Enemy Within