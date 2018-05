Saint Seiya

Et on commence ces news avec l'annonce faite il y a quelques semaines du géant chinoisde se lancer dans la production de contenusautour de quelques licences acquises pour la créations de leursfera donc parti du lot mais série ou film, cela reste encore flou à l'heure actuelle pour un résultat qui devrait viser à priori le public chinois de toute façons.Pour rappel, le jeu, c'est ça :-Au japonvient tout juste de faire son retour dans les pages dupour la prépublication de son treizième tome. On retrouve bien évidemment la série en couverture du magazine et elle a droit aux habituelles pages couleurs de début de chapitre (la série se retrouve ensuite intégralement en couleur lors de sa parution sur le web et en tome relié) ainsi que le totem de l'armure d'or d'Ophiuchus en bonus. Ci-dessous, la preview postée sur le site de-Japon toujours avec le tome 12 qui vient de paraitre en librairie etd'Ophiuchus fait la couverture pour sa grande apparition.-En France, le onzième tome était prévu pour le mois de Juin mais les sites de ventes en ligne ont décalé la sortie au mois de Septembre. On attendra une confirmation officielle demais il semble bien que l'attente qui touchait à sa fin pour les fans français se voit prolongée. Le résumé de l'éditeur :encore avecdequi lui ne nous fait pas faux bon par contre avec son dixième tome disponible depuis hier. Le résumé de l'éditeur :-Quant àde(dont l'adaptation animée sortira l'année prochaine), son tome onze est prévu pour la fin du mois d'Aout d'après les sites de ventes en ligne. Encore quelques mois à attendre donc pour retrouver les guerrières aux prises avec Eris, toujours aux éditions-Et puis pour le fun,fête encore les 50 ans duen collaboration avecet la sortie d'une nouvelle Famicom Mini contenant entre autre, les deux jeuxparu sur le support. Et du côté de, il semblerait que l'on nous tease un dixième modèle de, une affaire qui roule pour le constructeur.Ah et j'avais oublié, les 50 ans dusont aussi célébrés chez nous grâce àqui sort une gamme de t-shirt à l'effigie des plus grands mangas et on retrouve bien évidemment(dispo lors de la deuxième vague en Juin) ainsi qu'un autre manga deavec. Dispo ici