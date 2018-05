Voici une Rumeur concernant le jeu Tales of Xillia 2 :Le revendeur suisse CeDe.ch vient de lister le jeu Tales of Xillia 2 sur Ps4. Il est possible que le jeu soit dévoilé à l'E3 2018, et qu'un pack comprennnant les deux jeux, le premier et sa suite, y soit aussi annoncé. Réponse en juin...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-tales-of-xillia-2-is-coming-to-playstation-4.41564/