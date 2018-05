:synopsis:



Des confins de l'espace aux petites rues des banlieues, la chasse revient avec la réinvention explosive de la série Predator de Shane Black. Maintenant, les chasseurs les plus meurtriers de l'univers sont plus forts, plus intelligents et plus meurtriers que jamais, ils sont génétiquement améliorés avec l'ADN d'autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite d'ex-soldats et un professeur de science mécontent peuvent empêcher la fin de la race humaine.