[img=600] http://www.atarimuseum.com/videogames/consoles/2600/mindlink.jpg[/img]

Quand les commerciaux étaient prêt à tout pour vendre leurs jeux, cela passait par des périphériques et des accessoires ( tellement ) bizarres qu’ils avaient le mérite de ne laisser personne indifférent ! Des objets tantôt inutiles, tantôt avant-gardistes, et tantôt méconnus qui leur vaudra d’être vendu à prix d’or sur eBay, retour sur une sélection de périphériques particuliers et surprenants qui ont aujourd'hui une valeur inestimable et qui ( ont ) fait la joie ( ou le déhsarroi ) de plusieurs vendeurs ! L’occasion de revenir sur une période particulière où la sottise commerciale se permettait d’être vraiment tout !Avant que la Wii fut annoncé, les commerciaux de chez Sega avait déjà tenté d'expérimenter la technologie du motion control. En effet, ils savaient que leur jeusur Dreamcast ne ferait pas vraiment des émules, c'est pourquoi Sega a décidé de créer cette canne à pêche unique et un peu avant-gardiste compatible avec le jeu, rendant plus facile et amusant la collecte aux poissons. On pouvait même utiliser la canne à pêche pour simuler une épée dans! Quand la nouvelle a éclaté, il s'en est vendu beaucoup plus que prévu !Si la majorité des consoles ont fini par envahir les foyers et changer la manière dont on utilise principalement la télévision, il fût un temps où Sega est allé plus loin, en proposant un tuner TV analogique qui s'implante directement sur votre Game Gear pour pouvoir regarder la télé sur votre console de jeux !Il n'a cependant jamais été commercialisé en France. La raison est simple : contrairement à la majorité de ses voisins, la France émettait en SECAM alors que le PAL était le format le plus courant en Europe. La qualité était évidemment moyenne, étant donné l'écran en 160 x 144 et 32 couleurs à l'écran de la console. Cet accessoire est inutilisable en 2015 : la diffusion en analogique a été arrêtée dans la majorité des pays.Pour inciter les joueurs à se bouger plus, Sega avait dans le passé lancé un accessoire pour la MegaDrive qui permettait de bouger devant son téléviseur : l'Activator. Il s'agit d'un capteur octogonal équipé de capteurs infrarouges : quand un des faisceaux placés dans les coins est coupé, une action est envoyée. Il émule les flèches de direction, le bouton Start et les boutons A, B et C. En dehors de la difficulté, le système est un échec et très peu de jeux sont compatibles. Le précurseur de la Kinect ?Durant sa (trop) brève existence, la Dreamcast a accueilli de nombreux jeux aux concepts forts (dont certain confinant à l’étrange, voire au malaise). Parmi eux, souvenez vous de Samba de Amigo ? D'abord sorti sur arcade, puis sur Dreamcast, avant de faire une dernière apparation sur la Wii. Samba de Amigo était un jeu de rythme très coloré qui demandait d’agiter les maracas à différentes hauteurs et d’adopter diverses postures en fonction des indications présentes à l’écran. Un concept rafraichissant hérité de l’arcade qui a ravi de nombreux joueurs, et qui fait aujourd’hui le bonheur des collectionneurs (un set en bon état se négocie à une bonne cote). La version Wii n'a toutefois pas eu besoin de maracas spécials pour fonctionner, la technologie du motion control incorporé dans les Wiimotes a largement suffi. ( même si cela ne l'a pas empêché toutefois de connaître des problèmes de synchronisations à répétition auprès des joueurs )Lorsque Microsoft a sorti son Kinect, l’idée était de délivrer les joueurs de la traditionnelle manette afin de leur proposer un jeu en toute liberté. Une idée noble et intéressante qui n’a finalement marché que très moyennement. Cela n’a pas empêché plusieurs sociétés de tenter de capitaliser sur la chose en proposant des accessoires dédiés au Kinect. Des sociétés comme Atomic ont eu l’idée de sortir le Game Boat, un bateau gonflable destiné à être utilisé pour jouer au jeu de rafting présent dans Kinect Adventures. Une utilisation extrêmement spécifique, gâchée par le fait que le radeau gênait le joueur plus qu'il ne l'aidait. Une idée qui en fin de compte a fini par tomber à l'eau comme on dit.Pour la sortie de Resident Evil 4 sur GameCube, Capcom a eu l’idée farfelu de commercialiser une manette à l’effigie de la trançonneuse du jeu dans lequel était incorporé une vértibale manette GC. Encore fallait-il avoir les doigts souples pour jouer avec cette manette. Aujourd’hui, l’accessoire fait davantage œuvre de pièce de collection que de manette à jouer. À noter qu’il existe aussi une variante PS2 ( le jeu est ensuite sorti sur PS2 ) de l’accessoire avec cette fois une manette DualShock 2 incorporé dans la fausse trançonneuse qui plus est arbore une couleur rouge ( qui colle avec l’élément prédominent de Resident Evil, le sangS’il n’est en réalité jamais sorti, l’Atari Mindlink n’en reste pas moins un périphérique…intéressant. Pensé pour l’Atari 2600, il devait remplacer la manette et utiliser un système de contrôle original basé sur les mouvements du front. Prenant la forme d’un serre-tête un tantinet volumineux, il utilisait toute une batterie de capteurs infrarouges pour mesurer « la tension du signal neuro-musculaire » présente sur le front du joueur le portant. Hélas, l’idée fût tellement saugrenue s’il en est qu’il a fini aux oubliettes, les tests réalisés avant la commercialisation faisant état de nombreux maux de têtes lorsque les joueurs utilisaient le périphérique.Une autre idée saugrenue qui n’a jamais pu franchir l’étape de commercialisation fût un projet de machine à tricoter fonctionnant avec la NES. Présentée en 1987 au CES, la machine à tricoter se connectait à la NES et permettait, selon les publicités, de tricoter des pulls avec des motifs dessinés directement sur la console de salon de la marque japonaise. Un article du L.A. Times, qui avait auparavant vu la machine en question au CES, indique aussi que la machine pouvait tricoter des chaussettes et d'autres vêtements.Ceux qui se sont adonné au bowling dans le jeu Wii Sports sur Wii ont certainement dû perdre plus d’une fois la boule ( de bowling ) en essayant de lancer correctement la boule virtuel, cela résultait parfois par des téléviseurs cassés, pétés, brisés pour tous ceux qui ont eu malheur de lâcher accidentellement la manette. Heureusement la société CTA Digital a pensé à vous, et voici donc qu’ils décidèrent de sortir… une boule de bowling. Pour utiliser ce périphérique ô combien utile, il suffisait de l’ouvrir en deux, de brancher une Wiimote à l’intérieur, de refermer le tout et d’introduire ses doigts dans les trous prévus à cet effet. Comme une véritable boule de bowling en somme. Il fallait alors mimer le lancer de la boule pour se croire sur une véritable piste. L'histoire ne dit pas combien de téléviseurs supplémentaires cette super idée a brisés, malgré les avertissements du constructeur de « ne jamais lâcher la boule !! ».En 2010, alors que la mode des périphériques musicaux bat son plein, Activision décide d’étendre ce concept au jeu de skateboard avec Tony Hawk Shred et son contrôleur en forme de skateboard. Une bonne idée sur le papier, les jeux de skateboard ayant toujours été extrêmement populaires, qui n’a cependant pas réussi à convaincre. Il faut dire que non seulement le jeu qui accompagnait ce périphérique n’était pas très bon, mais qu’en plus, la maniabilité du bouzin était loin d’être convainquante. Histoire d’en rajouter une couche, ce bundle caracolait à 120 euros dans les linéaires. Un ensemble de facteurs négatifs qui a eu pour conséquence d’enterrer la franchise Tony Hawk.Produit par Konami, il s’agit d’un casque laser pour jouer avec le jeu Laser Invasion. Il utilise la même technologie que le zapper gun de Nintendo. Malgré la compatibilité étendue de l’accessoire, ce casque très capricieux a été mal reçu par les joueurs. Equipé d’un micro, il faut crier "FIRE" pour tirer, et encore le moindre petit bruit ( voulu ou pas ) pouvait actionner le casque !S'il est une console qui a eu son lot d’accessoires à l’utilité douteuse, c’est bien la Wii de Nintendo, l’arrivée du Motion Gaming ayant visiblement débridé l'inventivité des constructeurs. Parmi toutes ses idées lumineuses, il en est une qui demeure vraiment étrange, effrayante même : le Baby and Me. Vendu en bundle avec le jeu du même nom, cet accessoire prend la forme d’un poupon dans lequel il fallait insérer une Wiimote (ce qui est en soit assez perturbant). Une fois cette action réalisée, il ne restait plus qu’à profiter des joies de la paternité (ou maternité) en s’occupant d’un bambin virtuel au cours de mini-jeux imitant la vraie vie. Le public lui préférera tout de même Babysitting Mama et son bébé au look un peu plus cartoon.Pour une raison inconnue, l’industrie vidéoludique a toujours eu une relation compliquée avec les manettes de jeu. Un exemple supplémentaire de cette étrange affliction réside dans cette manette crée pour le jeu Onimusha 3. Il s’agit d’un Katana doté d’une lame de 90 cm possédant sur son manche une flopée de boutons destinés à effectuer diverses actions en jeu. Cerise sur le gâteau, cette manette est dotée de capteurs de mouvements servant à retranscrire les actions du joueur dans le jeu. Autant vous dire qu’agiter ce périphérique dans tous les sens au milieu du salon n’est pas sans danger pour les bibelots, d’autant plus que la précision de l’appareil est loin d’être exemplaire.Si vous avez quelques années au compteur, nul doute que vous vous souvenez de l’Atari 2600 et de son joystick. Un petit cube sans fioritures, simple à utiliser grâce sa légèreté, et surtout parfaitement adapté à son usage. Une simplicité d’utilisation qui ne devait sans doute pas plaire à tout le monde puisque quelqu’un a eu l’idée saugrenue de créer le Skywriter Stick Station, un morceau de bois de 1,5 Kg doté d’un espace capable d’accueillir ledit joystick. Pour quelle raison vous demandez-vous sans doute. Eh bien, plusieurs pistes sont envisageables : permettre aux joueurs de se frapper joyeusement les uns les autres en cas de désaccord, fournir du bois de chauffage en cas d’hiver un peu trop rude, ou encore servir de skateboard (roues non incluses). A l’heure actuelle, le mystère reste entier, et c’est peut-être mieux ainsi. Autant vous dire que celui qui l’a inventé a certainement dû toucher du bois sur ce coup-là !Puisque la (ou le selon les préférences) Game Boy est sans aucun doute l’une des consoles les plus populaires qui soit, rien d'étonnant à ce qu'elle ait aussi eu son lot d’accessoires à l’utilité douteuse. Le Game Boy Booster et son homologue le Full Armor Game Boy appartiennent indéniablement à cette catégorie. Ils fonctionnent sur un principe similaire. Le but, améliorer l’image, le son et la maniabilité de la portable de Nintendo en l’engonçant dans un équipement surdimensionné. La console perd son statut portable à cause de ces excroissances, tandis que les améliorations graphiques et sonores sont minimes (quand elles ne dénaturent pas les performances d’origine). Histoire d’en rajouter une couche, ces deux accessoires augmentaient aussi drastiquement la consommation en énergie de la console, réduisant ainsi son autonomie.Encore la NES ? Oui, Nintendo a sorti beaucoup d'accessoires originaux pour cette console... Ce gant, fabriqué par Mattel ( à l’époque un des leaders du marché du jouet ), intégrait des capteurs de mouvement et il était possible d'effectuer des gestes dans certains jeux, comme lever le bras pour sauter dans Mario. Il intégrait une manette complète et la maniabilité était — comme on peut s'en douter — assez mauvaise... Le Power Glove deviendra au fil du temps moqué par les joueurs et surtout caractérisé par une réplique devenue culte : « I love the Power Glove. It’s so bad. «Avec la PS One, Sony a proposé une version moins onéreuse de la PlayStation. Et la société en a profité pour rendre la console « transportable » avec un écran LCD externe. Il se branchait à la place du capot de la console et la diagonale de l'écran était de 5 pouces. La définition était assez faible : 320 x 240 seulement. L’écran intégrait une entrée vidéo, il était donc possible de l'utiliser avec d'autres appareils.R.O.B. (Robotic Operating Buddy) est un robot destiné à la console NES de Nintendo. Sorti en 1982, il était livré avec deux jeux. Fait notable, il est assez compliqué de faire fonctionner ce robot actuellement : la liaison entre ce dernier et la console est effectuée via des flash à l'écran, synchronisé sur le rafraîchissement de l'image, et il est donc inutilisable sur les écrans LCD. Le robot a été vu dans plusieurs jeux Nintendo comme Starfox, Mario Kart DS (il est même jouable) ou dans un jeu de notre prochain accessoire, le Game Boy Camera.La manette originale de la Xbox, surnommée la « Duke « arrive certainement en tête des pires manettes, mais elle avait l’avantage d’être fonctionnelle. Parce qu’avec la Duke, la manette était trop grande et les boutons ne répondaient pas toujours. Bref, on ne compte plus le nombre de fois où elle a failli nous glisser entre les mains ou finir explosée contre le sol par nos soins.Pour la sortie de Dragon Quest VIII sur PS2, Hori a commercialisé une manette PS2 à l’effigie du célèbre slime, la mascotte de la série. La particularité c’est bien sa forme qui peut paraître de premier abord peu ergonomique mais qui est hyper confortable à prendre en main au final ! 13 ans plus tard, le constructeur a réitéré le coup pour la sortie de Dragon Quest XI sur PS4, en proposant cette fois un look plus moderne et adapté à la manette DualShock 4.Sinon, avez vous la chance de posséder un de ces objets ?