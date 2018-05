Voici une Information autour du jeu Splatoon :Nintendo fera une annonce qui va bouleverser le monde le 09 juin prochain, à quelques jours de l'E3 2018. Dans le cas le plus fou, il se pourrait que le jeu Splatoon 3 soit annoncé, sur Nintendo Switch ou 3DS. Ou plus réaliste, il s'agit peut-être juste de la date du prochain DLC...Source : https://www.resetera.com/threads/huge-splatoon-news-that-will-shock-the-world-coming-june-9th.41560/

Who likes this ?

posted the 05/10/2018 at 10:00 AM by link49