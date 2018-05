Princesse Zelda dans Breath of the Wild, avec cette scène très "culte"Twintelle dans ARMS, des images qui ont fait le tour du monde XD.Coralie dans Splatoon 2, pour les Inklings en manque de fan-serviceLyn dans Fire Emblem Warriors, merci Koei-Tecmo de faire attention aux petits détails comme çaEt Camilla, toujours dans Fire Emblem Warriors, n'est absolument pas négligée en s'adressant carrément au joueur haha (du 4e mur comme les aime Raph64).Pauline dans Super Mario Odyssey, qui fête son grand retour en bonne et due formePyra et Mythra dans Xenoblade Chronicles 2, et de manière générale les 3/4 des Lames uniques...Au passage, Bayonetta 1 et 2 réédité sur Nintendo Switch...La suite logique devrait être...Super Smash Bros et Fire Emblem ne devront pas échapper au fan-service... Je dis ça, je dis rien mais sérieusement ça ne me surprendrait pas que Sakurai, Sora et le studio derrière Super Smash Bros sur Nintendo Switch enlèvent la censure sur Peach qu'on avait sur SSBU/3DS et le fait de cacher son shorty lol (vu qu'on a plus Miiverse pour partager les screenshoots déjà, Nintendo n'ayant donc plus cette responsabilité de modération des postes).